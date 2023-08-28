Новые способы обмана придумали казахстанские мошенники

Мошенники в Казахстане чувствуют себя вольготно.

Несмотря на правоохранителей, которые борются с ними, чаще всего удается задержать только исполнителей, которые действуют здесь, на месте. Ведь сами мошенники зачастую находятся за рубежом и отследить их практически невозможно. В МВД говорят, чаще всего казахстанцев обманывают используя объявления о продаже товаров или оказании услуг на торговых интернет-площадках.

«Таким способом совершена половина зарегистрированных интернет-мошенничеств. Как правило, мошенники привлекают жертв невысокой ценой или быстрым предоставлением товара. Покупателям предлагают внести частичную или полную предоплату на счета, обычно оформленные на третьих лиц», — говорит Рустем Дюсетаев, начальник центра по борьбе с киберпреступностью департамента криминальной полиции МВД РК.

Кроме того, мошенники продолжают звонить и представляться работниками банка или сотрудниками органов внутренних дел. Они сообщают о якобы подозрительных операциях по банковскому счету и просят данные карточки, а затем похищают оттуда деньги.

«Иногда мошенники предлагают для обеспечения сохранности денег перевести их на якобы резервный страховой счет, который на самом деле принадлежит им. Так, сотрудниками ДП Акмолинской области задержан гражданин РФ, который содействовал мошенникам в обналичивании денежных средств, похищенных у граждан при совершении мошенничеств от имени сотрудников банков. Указанное лицо изобличено в совершении 25 преступлений, общий ущерб составил свыше 100 млн тенге», — говорит Рустем Дюсетаев, начальник центра по борьбе с киберпреступностью департамента криминальной полиции МВД РК.

Специалисты настоятельно рекомендуют не давать никому свои персональные данные и реквизиты банковских карт, не передавайте квитанции о переводах, коды и кодовые слова. Для установки мобильных приложений пользуйтесь только официальными источниками.

Не устанавливайте приложения по просьбе незнакомых лиц. Они могут использоваться для доступа к содержимому телефона. Старайтесь регулярно менять пароли доступа к услугам банкинга, используйте 3D-защиту и другие меры безопасности, предлагаемые банками.