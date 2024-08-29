Августовская конференция педагогов прошла в Сайраме

В Сайраме состоялось районное августовское совещание работников образования, где обсуждались важные вопросы, связанные с внедрением искусственного интеллекта и развитием системы дошкольного образования. На конференции также была организована выставка инновационных проектов, подготовленная местными педагогами.

Современное образование начинается с детского сада, отмечают педагоги Сайрамского района. Опытный специалист с семилетним стажем работы внедряет инновационные технологии в дошкольные учреждения региона, предлагая детям новые формы обучения.

Айнур Капакова, воспитатель детского сада: «Мы используем робота Ботли для обучения детей основам алгоритмической логики и робототехники. С помощью карт, состоящих из 77 элементов, дети осваивают команды, такие как ‘вперед’, ‘назад’, ‘объезд’, и учатся достигать цели. Наш подход – это вклад в будущее, начиная с дошкольного возраста».

На выставке инновационных проектов, организованной в рамках августовского совещания, свои достижения представила и 27-летняя учительница Нурила Дильдан, которая приняла участие в международном семинаре и изучила новые образовательные методики.

Нурила Дильдан, учитель: «Я участвовала в международном семинаре в Дубае, где защищала доклад по теме искусственного интеллекта и получила диплом первой степени. Важный опыт, который я там получила, касается развития эмпатии у учителей. Это не только повышение квалификации, но и улучшение психологического взаимодействия с учениками.»

На августовском совещании обсуждались внедрение искусственного интеллекта и инновационные проекты в дошкольных учреждениях. Аким Сайрамского района подчеркнул важность постоянного поиска новых решений в сфере образования.

Арман Сабитов, аким Сайрамского района:»Быстрое развитие технологий изменяет общество и требует новых подходов к образованию. Мы должны всегда стремиться к развитию и поиску новых решений».

В завершение мероприятия были награждены лучшие педагоги Сайрамского района, получившие нагрудные знаки имени Ы. Алтынсарина, медали «Еңбек ардагері» и благодарственные письма от акима района.