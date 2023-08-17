От водителей электросамокатов начнут требовать права

30 августа вступит в силу закон, регулирующий порядок использования электросамокатов.

Теперь владельцу самоката присваивается статус водителя и как на любого автомобилиста налогаются различные ограничения.

В стране принят закон, определяющий статус самоката, как малого электрического транспорта. Согласно новому стандарту движение этого транспортного средства разрешается по тротуару со скоростью 6 км/ч, а на автодороге не более 25 км\ час. На проезжей части владелец самоката обязан носить шлем и иметь при себе водительское удостоверение.

«Согласно новому закону, электросамокат может передвигаться на велодорожках, по правом краю проезжей части со скоростью 25 км/ч, в том числе в одном ряду с маршрутными транспортными средствами. А по тротуару и обочине дороги, а так же по пешеходной дорожке самокат должен двигаться со скоростью не более 6 км/ч. Электрический самокат на автомобильной дороге разрешено водить с 18 лет при наличии любой водительской категории»,— рассказала старший инспектор по особо важным делам Комитета административной полиции МВД РК Актоты Боранова.

С тем, что такой закон нужен был давно, согласны и многие жители Шымкента

«Такой закон нужно было принимать раньше, чтобы водители были осторожнее. Самокат может сбить беременную женщину или ребёнка, а водитель не понесёт никакой ответственности»;

«Да не все водители самокатов ведут себя на дороге аккуратно. Некоторые носятся на большой скорости и могут сбить человека. Поэтому это очень нужный закон»,- считают горожане.

Теперь на самокаты, принадлежащие частным компаниям, будет установлена аппаратура принудительно ограничивающая скорость. В парках и других местах с высокой концентрацией людей GPS-датчики автоматически погасят скорость до разрешённого предела. Если же водитель превысил скорость и не выполнил требования, он как и обычный водитель будет привлекаться к административной ответственности.

«Сейчас можно привлечь к ответственности за перевозку пассажиров и грузов (статья 593 КоАП, штраф в размере 5 МРП), а также за нарушение иных требований к участникам дорожного движения (статья 620 КоАП, предупреждение или штраф в размере 3 МРП)», — говорит старший инспектор по особо важным делам Комитета административной полиции МВД РК Актоты Боранова.

Для обеспечения безопасности на дорогах, сейчас ведётся работа по ограничению импорта малых электромобилей, скорость которых превышает 25 км/ч. Как отмечается в правилах дорожного движения такие самокаты могут представлять опасность для здоровья человека. Кроме того согласно новому стандарту, для передвижения на самокате по обочине дороги, на он должен быть оборудован светоотражающими элементами.