Подарки от IZUMY: инклюзивные игры для особых детей

Музыкальные инструменты, развивающие игрушки и канцелярские принадлежности – торговый дом Изуми в очередной раз устроил сюрприз для детей центра психического здоровья.

Подарки выбирали сами сотрудники учреждения, чтобы использовать их в работе с особенными детьми.

Надежда Гаврилина, заместитель директора компании IZUMY:

«Подобные акции, торговая сеть Изуми, проводит более чем 23 года. Каждый год, со дня основания изуми мы проводим благотворительную акцию для детей».

Отделение медико-социальной коррекции детей с ЗПРР и аутизмом работает с 2021 года. За это время обучение в центре прошли около четырехсот детей. Здесь проводятся как индивидуальные, так и групповые занятия.

Серик Мынбаев, главный врач центра психического здоровья г. Шымкента:

«За этот период, мы пролечили более 390 детей, эффективность нашего лечения составила более 60-ти процентов, детей, которые к нам обращались. У этих детей, со временем, есть будущее. Они могут обучиться, жить нормальной жизнью, завести семьи».

Как говорят специалисты, у детей с расстройствами аутистического спектра, в первую очередь страдают коммуникативные функции. Задача центра – помочь ребятам внедриться в общество, а подобные акции значительно облегчают процесс воспитания особенных детей.

«Я хочу сказать огромное спасибо нашим спонсорам – это торговый дом изуми, который постоянно, на регулярной основе оказывает нам такую спонсорскую помощь. Они, мне кажется, от всей души стараются для наших детей, которые социально незащищенные, у которых нет коммуникативных навыков, поэтому я думаю, что для них это будет большая радость» — говорит Оксана Мярковская, заведующая отделением медико-социальной коррекции детей с ЗПРР и аутизмом

Торговая сеть «Изуми» давно стала надёжным другом центра. Руководство торгового дома отмечает: благодаря покупателям, сеть может организовывать такие праздники.

Надежда Гаврилина, заместитель директора компании IZUMY:

«У нас очень хорошие новости – наконец-таки, строительство развязки заканчивается. В этом году у нас очень хорошие, большие продажи. Изуми – это эксклюзивные бренды, высокое качество. Всех наших дорогих покупателей, мы ждем в торговой сети изуми. У нас очень хорошие интересные летние скидки. Мы ждем вас, приходите».

На помощь детям идут доходы от реализации товаров, говорят сотрудники ИЗУМИ, поэтому каждый посетитель магазина уже принимает участие в благотворительной акции.