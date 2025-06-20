Идеи, которые работают: форум PARASAT собрал бизнес-лидеров в Шымкенте

В Шымкенте прошёл образовательный бизнес-форум PARASAT. Здесь собрались те, кто не просто говорит об успехе, а действительно достигает его. Известные предприниматели, управленцы и инвесторы поделились реальными стратегиями, личным опытом и инсайтами, которые помогли им построить успешный бизнес.

Как масштабировать бизнес в 2025 году? Где искать точки роста и как принимать решения на уровне Forbes? Ответы на эти вопросы участники искали на бизнес-форуме PARASAT.

Своими знаниями и формулой успеха поделился один из спикеров — известный предприниматель и издатель журнала Forbes Kazakhstan Арманжан Байтасов.

Арманжан Байтасов, бизнесмен, издатель журнала Forbes Kazakhstan: «В таких форумах однозначно нужно принимать участие, потому что это про знания. Вы получаете новые кейсы, новый опыт и, самое главное — знакомства. Есть хорошая поговорка: скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты. И это имеет большое значение для предпринимательства. Поэтому мы и создали свой бизнес-клуб PARASAT».

Основатель сети магазинов IZUMY, которая в этом году отмечает 25-летие, и резидент бизнес-клуба PARASAT Омирали Ералиев уверен: для развития бизнеса необходим нетворкинг. Всё это предприниматели находят в клубе PARASAT, который успешно работает в Шымкенте уже полтора года.

Омирали Ералиев, основатель сети магазинов IZUMY, резидент клуба PARASAT: «Мы каждый месяц встречаемся в разных локациях — в Астане, Алматы, Шымкенте. Очень много приезжает к нам спикеров — обучающих, с обменом опытом. Мы сами выезжаем за рубеж».

По словам организаторов, такие бизнес-форумы необходимы для развития и масштабирования мышления. На мероприятие пригласили успешных предпринимателей, инвесторов и лидеров мнений из разных стран, которые делились реальными практиками, отвечали на вопросы и налаживали деловые связи.

Есенаман Алжанов, руководитель бизнес-клуба PARASAT г. Шымкента: «Мы пригласили Миршода Шакирoва из Лондона, который работал в окружении президентов — он рассказывал о правилах бизнес-этикета. Также приехал спикер из Франции, который объяснил, как правильно подбирать одежду и разбираться в стиле».

500 участников, десятки спикеров и бесценный опыт. PARASAT — это больше, чем форум. Это сообщество тех, кто не боится расти и мыслить масштабно.