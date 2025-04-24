IZUMY- твоя история стиля начинается здесь

«Сегодня в магазине IZUMY проходит модный эксперимент. Один из посетителей решил довериться профессиональному стилисту, топ менеджеру из Турции и полностью изменить свой образ. Что из этого получится? Давайте посмотрим!»

Знакомьтесь, это Айбек. Он пришёл в IZUMY, чтобы подобрать образ на банкет. Его внимание сразу привлекла коллекция Simoni Carducci-роскошная, эксклюзивная, и неизменное цепляющая взгляды.

С этим брендом магазин Izumy сотрудничает уже более 25 лет, и не зря, костюмы говорят сами за себя. Айбек быстро выбрал комплект и, кажется, успел в него влюбиться.

Однако в Izumy всегда готовы предложить больше, чем просто одежду. Здесь важно, чтобы каждая деталь работала на образ. Именно поэтому к делу подключается профессиональный стилист Огур Огуз, топ менеджер марки Simoni Carducci UGUR OGUZ. Он точно знает, как сделать стиль выразительным, а образ безупречным.

— Здравствуйте. Могу ли я немного подправить и дополнить ваш образ?

— Конечно, с удовольствием.

— У нас сейчас новая сезонная коллекция, и этот костюм — как раз из неё. Голубой цвет очень актуален в этом году.

— Да, смотрится стильно.

— В Izumi мы постарались соединить классику и современные тренды. Предлагаю вам посмотреть и другие цвета — возможно, найдём ещё более интересный вариант.

— Да, давайте посмотрим.

— Если хотите, давайте другой цвет попробуем подобрать.

— Да, давайте.

— Супер, пойдем.

— Ну, что, как тебе, нравится, Айбек?

— Да, хорошо смотрится.

— Мне кажется, очень неплохо, симпатично. Машалла. Этот костюм сейчас в тренде. Помимо бежевого цвета еще есть зеленый и голубой. Бренд Simoni Gauche распространен в 41 разных странах. Постоянно обновляем ассортимент. Новые актуальные товары, соответствующие тренды. Хочу вам показать этот же костюм еще в зеленом цвете…

— В зеленом цвете тоже очень хорошо смотрится, вариантов и цветов много. На ваш вкус и цвет.

— Ну, как тебе, Айбек, нравится?

— Да, очень. Костюм очень удобный, приятный к телу. Огромное спасибо магазину Изуми за такой огромный и разнообразный выбор.

— Рад тебе был помочь.

В IZUMY каждый клиент получает больше, чем просто костюм. Здесь помогают найти стиль, уверенность и настроение. А с коллекцией Simoni Carducci ваш образ будет актуальным, комфортным и по-настоящему запоминающимся. Хотите выглядеть на все сто? Начните с Izumy!