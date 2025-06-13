Осознанность и мода: как в «IZUMY» учат успеху

Как успевать всё и при этом не выгорать? Как найти баланс между работой и личной жизнью? Секретами успеха с коллективом компании «IZUMY» поделилась известный предприниматель и наставник из Алматы Елизавета Воробьёва.

Такие встречи помогают не только прокачать профессиональные навыки, но и найти гармонию в повседневной жизни.

Елизавета Воробьёва, предприниматель г. Алматы: «Сегодня я рассказывала о том, как эффективно планировать своё будущее и настоящее. Это поможет в любой сфере жизни, потому что если ты понимаешь, как строить своё будущее и настоящее — ты живёшь графиком счастливого человека».

Компания «IZUMY» — один из лидеров в сегменте качественной одежды. Уже 25 лет сеть магазинов радует покупателей стильными новинками. Здесь представлены бренды известных фабрик Турции, Германии и России. Особое внимание уделяется не только ассортименту, но и развитию персонала.

В ближайших планах компании — открытие собственной школы продаж для молодёжи, где будут обучать профессии, востребованной в любой точке мира. А ещё — запуск уютного кафе.

Надежда Гаврилина, управляющая компанией «IZUMY»: «Для нашей компании этот год особенный — мы празднуем 25-летие. За это время мы заслужили доверие на рынке. Мы постоянно проявляем заботу о клиентах, сотрудничаем с фабриками Турции, Германии, России. У нас очень большой выбор одежды. А для выпускников и молодожёнов — специальные скидки».

В торговой сети «IZUMY» действуют сезонные скидки — до 50% на летнюю коллекцию. «IZUMY» приглашает горожан на выгодный и стильный шопинг. А ещё обещает, что впереди их ждёт много интересного.

Адреса ТЦ «IZUMY»:

— проспект Байдибек би, 53 (мкр Нурсат);

— улица Момышулы, 19;

— улица Аскарова, 39.