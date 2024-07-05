Костюмы для жаркого лета «Carducci и Simoni» в торговом центре Izumy

Ярко, стильно и практично: в торговом центре Izumy поступление новой мужской коллекции от мировых брендов «Carducci и Simoni».

Презентует и одновременно проводит мастер-класс для продавцов-консультантов, топ-менеджер из Турции Огур Огуз.

Огур Огуз, представитель компаний «Carducci и Simoni»:

«Мы сотрудничаем с Izumy уже 20 лет. Я приехал в Шымкент, чтобы представить новую коллекцию весна-лето и рассказать о ней: наша коллекция включает яркие цвета и качественные ткани, такие как вискОза и стрейч. В ассортименте представлены насыщенные цвета — зеленый, желтый, бежевый, бирюзовый и терракотовый — все они в тренде. У нас есть разнообразные лекала и размеры. Также есть отдельная комфортная коллекция без подклАда, представленная в Izumy».

Carducci – это итальянский модный бренд, который ассоциируется с изысканностью и элегантностью. Бренд часто использует роскошные материалы и классические силуэты, что делает его продукцию востребованной среди тех, кто ценит классическую моду и элегантность. Simoni известен своим современным подходом к дизайну и стремлением создавать стильные и модные изделия, которые отвечают текущим тенденциям моды.

Надежда Гаврилина, руководитель компании Izumy:

«В торговой сети Izumy сегодня значимое событие, мы встречаем нашего гостя с компании Carducci и Simoni, топ-менеджера марки Огура. Каждый год он приезжает к нам с интересной информацией, обучает наших менеджеров. На протяжении 20 лет мы с ними работаем и каждый сезон они нас удивляют своими моделями, тканями, у них шикарные костюмы и огромный размерный ряд. Ждем всех у себя, у нас шикарные летние скидки 30% на все костюмы, и также Izumy летом дарит каждому покупателю подарки».

Торговый центр Izumy объявляет о начале скидок, чтобы покупатели

могли насладиться выгодными покупками. Это идеальная возможность сэкономить на комплектах модных вещей. Осталось воспользоваться уникальными предложениями и получить больше за те же деньги.

Адреса ТЦ Izumy:

пр. Байдибек би, 53 (микрорайон Нурсат);

улица Момышулы, 19.

улица Аскарова, 39.