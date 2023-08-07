Подать заявку на возврат ошибочных пенсионных и социальных отчислений теперь можно онлайн

Для удобства граждан в рамках пилотного проекта через портал электронного правительства реализованы сервисы по возврату излишне (ошибочно) уплаченных социальных отчислений и ошибочно зачисленных сумм обязательных пенсионных взносов.

Подать заявку на возврат ошибочных пенсионных и социальных отчислений теперь можно онлайнК слову добавим, что сервис был реализован согласно совместного приказа между Министерством труда и социальной защиты населения РК и Министерством цифрового развития и аэрокосмической промышленности РК.

Осуществление новшества стало возможным благодаря совместным усилиям НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» и Министерства труда и социальной защиты населения РК. Напомним, что ранее организациями был запущен сервис по получению информации о соцвыплатах через мобильные приложения банков второго уровня.