Последствия града и ливня устраняют в Шымкенте

В ночь с 27 на 28 августа на южный мегаполис обрушился град и ливень в сопровождении с громом.

Сотрудники ДЧС в экстренном порядке направили свои спецтехники в зоны риска подтоплении для откачки воды.

Так, по Абайскому району, ТОО “KazStroiCapital LTD» работали 7 единиц спецтехники, 6 мотопомп, 25 рабочих.

В ТОО “Таза Өлке” по Аль-Фарабийскому району задействовано 15 единиц спецтехники и 2 мотопомпы, 25 рабочих.

Со стороны ТОО “Групп Интеко” по Енбекшинскому району 5 камазов, 3-мотопомпы, 1-насос, 2-ассенизатора, 22 рабочих.

По Каратаускому району в ТОО «Жасыл Жер Шымкент» 11 единиц спецтехники, 3 мотопомпы и 20 рабочих восстанавливают затопленные участки.