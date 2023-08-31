Руку ребенка освободили из электромясорубки в Шымкенте

В Шымкенте спасатели помогли медикам освободить руку ребенка из электромясорубки,передает OTYRAR.

Уникальную операцию по освобождению руки ребенка из электромясорубки повели в городской больнице N3 Шымкента в населенном пункте Сайрам, об этом сообщают ДЧС Шымкента.

Из городской больницы в Службу спасения «112» поступило сообщение о том, что руку 3-летнего малыша засосало в трубу электромясорубки. Для оказания помощи мальчику медики не могли извлечь его руку, требовалась помощь спасетелей.

По словам родителей во время работы с электромясорубкой ребенок находился рядом.

Спасатели операцию проводили совместно с медиками. Ребенок был под наркозом, когда сотрудники ЧС с помощью аварийно-спасательного инструмента аккуратно разрезали корпус мясорубки и освободили руку.

В данное время мальчик находится в реанимационном отделении в городской детской клинической больнице №1.

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