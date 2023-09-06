Девочка получила ожоги после взрыва баллона в Туркестанской области

В селе Шубарсу Ордабасинского района взорвался газовый баллон, передает OTYRAR.

Из-за неисправности редуктора произошел взрыв газовоздушной смеси. От высокой температуры загорелся потолок и мебель. Рядом в это время находилась 14-летняя девочка. Ее госпитализировали с ожогами в больницу.

«В приемное отделение Ордабасинской районной центральной больницы с тяжелым термическим шоком была доставлена пациентка. Общее состояние отяжелено травмой при ожоге. Проводится интенсивное лечение, была проведена консультация детского комбустиолога путем телемоста»,-пишет пресс-служба управления здравоохранения Туркестанской области.