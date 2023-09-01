Ребенок в Шымкенте потерял три пальца, случайно засунув руку в мясорубку

Рука трехлетнего ребенка застряла в электрической мясорубке. Инцидент произошел 30 августа в массиве Сайрам. Вытащить пальцы медикам не удалось, на помощь пришли спасатели.

Этот день родители мальчика запомнят надолго. Трехлетнему ребенку оторвало пальцы в электрической мясорубке. Родные рассказывают, все произошло за считанные секунды. Малыша прямо с мясорубкой доставили в больницу.

Барно Артикбаева, бабушка пострадавшего ребенка: «Он мимо проходил, на столе стола мясорубка. Она была включена в сеть. Как-то туда руку положил, мясорубка включилась и затянула руку. Он начал кричать, к нему подбежала мать и позвонила в скорую».

По словам врачей, отделить руку ребенка от мясорубки оказалось сложно, пришлось вызывать спасателей. Сотрудники ДЧС аккуратно распилили детали и освободили кисть. Чуть позже медики были вынуждены ампутировать ребенку три пальца — так как кости буквально раздробило. После операции мальчик еще как минимум неделю проведет в больнице.

Ержан Байбуллаева, заместитель главного врача городской детской клинической больницы г. Шымкента: «Первый палец – большой и второй палец – указательный, их удалось сохранить. Остальные пальцы полностью ампутированы. При входе в мясорубку они были раздроблены и спасти их было невозможно. Он находился в реанимации, сейчас ему легче, мы перевели его в палату».

Во избежание подобных происшествий спасатели, призывают родителей не оставлять детей без присмотра.