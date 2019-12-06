Большинство казахстанцев тратят на еду большую часть своего дохода. Реальный уровень доходов населения «не бьется» с официальной статистикой, сообщает Казахская ебитда.

58% граждан живет от зарплаты до зарплаты — уровень жизни напрямую зависит от наличия работы. Такое мнение высказала эксперт института мировой экономики и политики Камила Ковязина.

По ее словам, совокупный доход большинства казахстанских семей составляет от 50 до 200 тысяч тенге, при среднем размере семьи 4,2 человека. Уровень дохода коррелирует с уровнем образования и местом проживания. Чем хуже уровень образования, тем ниже доход. Сельчане в среднем беднее горожан, считает она.

По данным исследовательского института, с 2017 года возможности к накоплению у населения сократились. Соотечественники «ударились» за потребительскими кредитами и микрозаймами. Стремление решить свои текущие проблемы таким способом приводит к ухудшению финансовых возможностей в будущем. Люди стали жить в режиме жесткой экономии. В принципе, выводы аналитика подтверждает государственный постулат «о закредитованности».

Фактически каждая третья семья начинает ограничивать себя в еде, переходя на неполноценный рацион. Из-за низкого уровня дохода и высоких расходов казахстанцы лишены возможности откладывать деньги. По сути, у многих нет сбережений на «черный день», любое экономическое потрясение может опрокинуть человека в «коматозное состояние».

Камила Ковязина считает, что большинство казахстанцев не имеет возможность проводить отпуск вне дома хотя бы раз в год и встречаться со своими друзьями в ресторане или кафе. Рутина простого человека представляет собой только трудовую деятельность и общение с домашними. Проведение свободного времени сводится к просмотру телевизора. Таким образом, проведение тоев и хождение в гости к кому-то — это одна из немногих возможностей разнообразить свою жизнь.

Кстати, экономист Сергей Домнин объяснил новую модель потребления. К примеру, рост реальных доходов населения в 2019 году составил 6,4%. Однако доходы распределяются неравномерно — разрыв между медианной и средней заработной платой почти двукратный. По мнению аналитика, рост доходов не приводит к повышению уровня благосостояния. В дальнейшем это спровоцирует рост бедности и усиление неравенства.

Чтобы поддержать текущий уровень потребления, домохозяйствам придется тратить запасы. Это означает, что произойдет дальнейшее снижение уровня сбережений. Это приведет к росту спроса на потребительские кредиты. В последние 12 месяцев портфель потребительских кредитов вырос на 22,6% — до 3,9 трлн тенге. Кредитную активность будет тормозить запрет на займы, распространяющийся на физлиц с низкими доходами.

В таких условиях велика вероятность провала всего спектра госпрограмм. Налицо риск воспроизводства поколенческой бедности и существенного снижения качества человеческого капитала, делает вывод эксперт.