Автобус потерял управление: погибли люди, есть пострадавшие

18 человек были доставлены в полицию и еще двое скончались в результате столкновения пассажирского автобуса с грузовиком, передает OTYRAR.

ДТП произошло 7 августа примерно в 18:00 часов на 720 км трассы республиканского значения Алматы-Ташкент-Термез.

Автобус Van Hool, у которого взорвалось правое колесо, сбил металлическое ограждение, разделяющее две стороны автодороги. После чего, автобус врезался в задний прицеп грузовой автомашины МАН, двигавшегося по своей полосе во встречном направлении.

В результате водитель автобуса скончался на месте происшествия, а один из 18 пассажиров автобуса, доставленных в больницу, скончался в реанимационном отделении.

Данный автобус до аварии перевозил пассажиров из города Жетысай в город Астана.