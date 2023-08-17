В Шымкенте не хватает сотрудников полиции.

Речь идет об увеличении штата сотрудников. Особенно остро нехватка ощущается в центре оперативного управления. Отсюда правоохранители следят за правопорядком на улицах, во дворах и на дорогах мегаполиса. Делают это всего 8 человек. Хотя всего к центру подключены 11 тысяч камер, и нужно успеть уследить за всеми.

«У нас нехватка кадров. Например, официально по штату 8 человек всего видеоинспекторов. На весь мегаполис 8 инспекторов, официальный штат это. А в ЦОУ у нас сейчас выведено 11 тысяч камер», — говорит Аскар Алипбаев, начальник центра оперативного управления ДП г. Шымкента.

Правоохранители попросили дополнительный штат, 36 сотрудников для центра оперативного управления. Этот вопрос сейчас рассматривается в полиции.