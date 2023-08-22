Внимание – молодежной политике

На минувшей неделе в Шымкенте прошел Гражданский форум на тему «Вызовы времени и роль молодежи в изменениях.Молодежная политика в страновом и международном измерениях».

Форум был проведен Гражданским альянсом г. Шымкента в рамках государственного социального заказа управления внутренней политики и по делам молодежи г. Шымкента (УВП). В его работе, помимо НПО, приняли участие министр информации и общественного развития РК Д. Кыдырали, аким города М. Айтенов, которые открыли диалоговую площадку для активистов гражданского общества. Среди гостей форума были участники из Жамбылской области, Астаны, Туркестанской области, Кызылорды, директор и программный менеджер фонда «Евразия» в Центральной Азии.

Одна из важнейших стратегических задач государственной политики и важнейшее условие построения демократического, светского, правового и социального государства – это развитие и формирование гражданского общества. Большое значение повышению роли этого сектора придает Глава государства Касым-Жомарт Токаев.

Поделиться своим мнением о работе Гражданского форума РАБАТ попросил руководителя ресурсного центра Гражданского альянса г. Шымкента Сару Имбарову:

«Позади хлопоты по организации, логистике и проведению III Гражданского форума. Сейчас можно говорить о первых результатах и выводах, которые мы имеем, – сказала Сара Есенбековна. – У нас есть НПО-сектор, в котором порядка 530 организаций осуществляют свою деятельность. Такого формата встречи и диалоги, как прошедший форум, нужны и важны!

Сектор НПО разделен на три части. Одна – это члены Гражданского альянса, в который входят 58 организаций, из них постоянных членов 42, а 16 – ассоциированных. Вторая группа – НПО, сконцентрированные в орбите управления внутренней политики и по делам молодежи. Это поставщики услуг по выполнению государственного социального заказа. Гражданский альянс тоже является исполнителем. Мы не разделяем нынешнюю политику УВП. Но это не мешает нам быть партнерами, однако ценность партнерства по-разному воспринимается сторонами. Как говорится, мы идем к одной цели, но разными путями. Третья группа – это кто не относится ни к первой, ни ко второй.

Разделение на три группы условное. Для УВП и по делам молодежи эта ситуация вполне приемлемая, когда можно расшатывать внутрисекторальное взаимодействие так, как им удобно, поскольку НПО отвлекается на свои внутренние баталии и не обращает внимания на то, как формируется политика, идеология. Нам некогда, мы заняты своими внутренними разборками по поводу того, кого пригласили, кого модератором назначили, кто и почему назначил и прочее, прочее. Это больше похоже на той, когда кому-то не дали сказать тост. Был проведен предфорумный опрос, это было правильным решением, поскольку тема форума предполагала обсуждение ряда вопросов вокруг вызовов, с которыми сталкивается сегодня наша молодежь. Результаты опроса легли в основу тем пленарной части форума. Многие наши коллеги и специалисты в своей обратной связи отметили актуальность тем докладов, а они были такими: «Закредитованность молодежи», «Эффективность работы молодежных ресурсных центров (РЦ), анализ международных и страновых политик в реализации молодежных инициатив, инклюзия и достижения науки и передовой практики», «Общественный совет как инструмент продвижения молодежной политики», «Общественный контроль в формировании культуры нулевой терпимости против коррупции», волонтерские инициативы, межконфессиональное развитие, патриотизм и современные вызовы.

Во время подготовки форума мы столкнулись с тем, что протокол ведения и сопровождения публичных мероприятий министерства абсолютно не крыжится с протоколом акимата. Как следствие, две стороны активно и долго обсуждали такие вещи, как порядок выхода официальных лиц, их размещение и перемещение в пространстве форума.

Для нас, неправительственных организаций, это абсолютно непонятные и неважные моменты. Есть культура поведения на официальных встречах, а поскольку Гражданский форум – это энпэошное мероприятие, то здесь абсолютно не должны быть применены протоколы двух сторон. Но! Заказчик мероприятия – акимат в лице УВП, поэтому перед нами стояла нелегкая задача совместить протоколы двух структур. Это тоже вызов, когда протоколы и механизмы двух родственных структур имеют взаимоисключающие моменты. В этой связи очень показателен пример: ситуация, когда во время недавнего визита главы Государства Касым-Жомарта Токаева в Алматы мальчик опоздал, но протокол допустил его к Президенту и он представил свои наработки.

Во второй части форума участники были погружены в прохождение этапов «Лабиринта» по гражданскому просвещению. Во время подготовки вопросов семи этапов лабиринта перед экспертной группой стоял вопрос: какого уровня сложности будут вопросы. Пришли к общему мнению, что, поскольку мы ограничены во времени, а в «Лабиринте» пришли участвовать добрая половина пришедших людей, вопросы будут самые простые на уровне понятийного аппарата.

К финишу из «Лабиринта» выбрались два журналиста, 15 НПО (два – из Тараза, по одной – из Астаны и Алматы). В числе финалистов не оказалось ни одного сотрудника из УВП регионов. Досадно, что госслужащие на вопросах определения «Что такое гражданское общество?», «Принципы взаимодействия» запутались в таких вещах, как молодежная политика, в чем ее смысл. Наиактуальнейшая проблема – это низкая грамотность в вопросах обществоведения, граждановедения. Жаль, что проигнорировали данную часть форума руководители и специалисты молодежных ресурсных центров, депутатский корпус и группа НПО – постоянных поставщиков услуг госсоцзаказа. Здесь уместно вспомнить практику соседних стран, когда госслужащие в определенный период проходят оценку знаний по своему профилю. И по результатам этой оценки получают статус: соответствует своей должности или не соответствует? Что из запланированного по форуму не удалось провести?

В кулуарах форума планировалось установить десять стендов про молодежные НПО города. Договорились с заказчиком, что от Гражданского альянса будут выставлены три стенда, а семь – это НПО, активно работающие в госсоцзаказах. К сожалению, за день до старта форума нам пришлось выставлять стенды наших членов альянса. От молодежного ресурсного центра (МРЦ) мы увидели красивые картинки, иконки, названия направления деятельности. Никаких индикаторов, качественных показателей на стендах не было. Что это?! Или нечего показать или нет работы. Но средства-то из бюджета ими освоены немалые.

Все два дня с нами работали представители УВП и МИОР. Они мониторили работу во время «Лабиринта», дискуссий. Делали заметки для своей работы, активно дискутировали в различных группах НПО.

Диас Серикулы Оразов от МИОР был не просто сторонним наблюдателем, но и активным интервьюером. Он пытался понять, что происходит внутри сектора, каково взаимодействие между НПО и госструктурами.

Руководитель отдела УВП города Шымкента по работе с НПО Нурлан Бейсенович Кипчакбаев все два дня форума был в гуще событий, в активном взаимодействии с НПО и экспертами форума. Мы думаем, их аналитическая работа не будет бесполезной, они доведут до своего руководства те вызовы, которые были озвучены на форуме.

Дискуссионные площадки по восьми направлениям были очень динамичны, участники имели возможность перемещаться из одной темы в другую по своему выбору. Были сформулированы интересные рекомендации, которые сейчас обрабатываются аналитической группой, чтобы провести еще одну встречу внутри НПО-сектора и составить финальную версию рекомендаций нашего форума.

Финальная версия будет направлена на XI республиканский форум. А также это будет своеобразным планом действий для НПО-сектора. Идеи очень интересные. Главное – если все, что рассказали наши докладчики и разработали наши коллеги во время панельных дискуссий, будет отражено в деятельности НПО, а не останется на бумаге как хорошая история без продолжения».