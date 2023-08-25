За что берут взятки в Шымкенте, рассказали в Антикоре

«Тебя посадют, а ты не воруй!», — это фраза стала крылатой в народе, после выхода фильма «Берегись автомобиля».

В Шымкенте борцы с коррупцией тоже призывают не воровать, не брать мзду и самое главное — не давать взятку.

Как сообщили в городской службе по борьбе с коррупцией, за последние пять лет в Шымкенте выявили 89 фактов коррупции, из которых 23 преступления совершили в 2023 году.

ВЫЯВИТЬ НЕЧИСТЫХ НА РУКУ

Печальная статистика, согласитесь?! Как пояснили в ведомстве, проверить кто не чист на руку решили в сфере образования. Главный педагог Шымкента Жанат Тажиева инициировала проверку своего управления, результаты не заставили себя долго ждать.

«Большинство преступлений в этом году — это получение взятки или хищения денежных средств. В основном, хищения осуществлялись директорами школ и бухгалтерами. Они использовали свое должностное положение и выделенные деньги на заработный фонд, оттуда и похищали», — говорит Жандос Жумабаев, первый заместитель руководителя Департамента по противодействию коррупции г. Шымкента Агентства РК.

Такая инициатива проверок дала неплохие плоды, говорят в ведомстве. К примеру, уже внесены по двум внутренним анализам коррупционных рисков 35 рекомендаций, а вот исполнение составило 80-90 процентов. О том, как исполняются эти работы мы еще сообщим.

ЦИФРОВИЗИРОВАТЬ — ЧТОБЫ НЕ ВОРОВАЛИ

В Антикоре заверили, искоренить коррупцию можно разными способами. Одно из направлений — цифровизация. С помощью цифры можно сделать главное — не дать возможность вмешаться в систему человеку. То есть, риски минимальные, но они есть.

«Мы делаем упор на цифровизацию, в первую очередь, чтобы оцифровали те или иные направления бухгалтерии, уже есть компании, которые этим занимаются, куда входят 1С бухгалтерия и т.д. Главное, не допустить преступления, нужно сделать так, чтобы преступления человек не совершал», — говорит Жандос Жумабаев, первый заместителем руководителя Департамента Агентства РК по противодействию коррупции г. Шымкента.

ЗА ЧТО БЕРУТ ВЗЯТКУ? КАК ТРУДОУСТРАИВАЮТ «МЕРТВЫЕ ДУШИ»

Берут взятку в разных сферах. Борцы с коррупцией заверяют, что основное направление — трудоустройство. Еще в 2022 году была утверждена карта коррупционных рисков, куда вошел этот печальный пункт.

«На наш номер 1424 чаще всего поступают сообщения о том, что просят деньги за трудоустройство. А вот касательно хищений там ситуация следующая. Люди не работали и получали зарплату, вот такие, как в народе говорят «мертвые души» и были обнаружены. В последующем, эти деньги оставались у директоров школ или бухгалтеров. Должности там не высокие, низкого звена», — говорит Жандос Жумабаев, первый заместителем руководителя Департамента Агентства РК по противодействию коррупции г. Шымкента.

ОЧАГИ КОРРУПЦИИ В ШЫМКЕНТЕ

По словам борцов с коррупции, в третьем мегаполисе наиболее всего подвержены коррупции следующие сферы:

Образование

Полиция

Медицина

По сравнению с прошлым годом заведено больше дел, так как совместная работа с управлением образования, которую инициировала Жанат Тажиева, показала, что рисков больше, говорят в ведомстве.

НЕ БОЯТСЯ И БЕРУТ

К слову, главный борец с коррупцией в Казахстане Асхат Жумагали на недавнем совещании руководителей МЧС заявил, что восприятие коррупции в сфере ЧС «притупленное». А поводом стало событие, в котором два высших ведомства проводили мероприятия по противодействию коррупции, были также громкие задержания, а на деле вышло следующее.

«Мы всем везде сообщили, что будем проводить мероприятие и проводили много раз, это направление профилактики борьбы с коррупцией в собственных рядах. А в Жетысу, буквально накануне, руководитель местного отдела изобличён в том, что получил денежные средства от человека, которого принял на работу. Я не могу понять как, зная, что будет такое мероприятие они идут на такие деяния», — говорит Асхат Жумагали, глава Антикоррупционной службы РК.

Итак, что нужно сделать, чтобы взятку не брали? Одни говорят — не давать, другие советуют как в старину — хлестать плеткой прилюдно, есть варианты и пожестче — отрубать руки. Но есть еще один способ, очень рабочий, но сложный — воспитывать человека так, чтобы даже мысли у него не было такой, чтобы дать взятку или взять.

Когда люди к этому придут… Это пока не известно!