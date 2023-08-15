Задержаны организаторы нарколаборатории в Туркестанской области

В Туркестанской области задержали предприимчивых дельцов, которые организовали нарколабораторию. Преступная группа из шести человек занимались изготовлением синтетики на территории Тюлькубассокого района.

У каждого участника была своя обязанность и должность. Организаторы незаконного бизнеса специально нанимали химиков, которые на «должном» уровне изготавливали мефедрон. Сбывали смертельный яд злоумышленники в Шымкенте. Громкое дело взяла под контроль городская прокуратура.

Сабыржан Сакенов, заместитель начальника управления по противодействию наркопреступности ДП г. Шымкента:

«Мы задержали шесть человек и расследование завершилось. Дело уже находится в суде. Подозреваемые — не рецидивисты, а простые люди. Организаторы бизнеса нанимали сотрудников через телеграм-канал или OLX. Заманивали их легким способом, просто пишут «хочешь заработать 500 тысяч?» и все, потом молодежь переходит туда и оказываются уже преступниками. Кто-то в нарколаборатории был курьером, кто-то куратором, кто-то был химиком, а кто-то перевозчиком. Потом организаторы покупали специальную посуду, тару и отправляли уже им, чтобы они готовили мефедрон».

Помимо этого, 25 жителей Шымкента выращивали марихуану на территории своего дома. Злоумышленники сбывали наркоту и употребляли его самостоятельно. По данным городской прокуратуры, все они стали фигурантами уголовного дела. Известно, что предприимчивые шымкентцы изучили весь процесс создания марихуаны и приобретали необходимое оборудование.

Жандос Досанов, начальник управления по надзору за законностью досудебного расследования и уголовного преследования прокуратуры г. Шымкента:

«В основном местные жители сами, живя в частных домах, на даче выращивают и продают. Недавно, месяц назад, в Каратауском районе был такой факт по Шымкенту. Их уже задержали. По транзитным перевозкам, да такие факты имеют место быть. Совместно с другими регионами наши правоохранительные органы работают и пресекают их. Если есть информация проводятся оперативные розыскные мероприятия».