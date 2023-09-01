1 октября истекает срок уплаты налога на имущество

1 октября текущего года истекает срок уплаты налога на имущество, начисленного собственникам недвижимости и земельных участков за 2022 год.

Исчисление налога на имущество физических лиц производится в соответствии со шкалой Налогового кодекса, в зависимости от стоимости объекта налогообложения. Информацию о начисленных налогах можно узнать через сервис услуг по оплате предстоящих платежей физических лиц в мобильных приложениях: e-Salyq Azamat, Kaspi, Homebank.

«Общий налог на имущество, исчисленный за 2022 год по 27 710 объектам налогообложения, зарегистрированным на 27 123 физических лиц по району Туран, составил 202 млн 900 тысяч тенге. На сегодня около 12 тысяч собственников еще не выполнили налоговые обязательства на сумму 70 миллионов тенге», — рассказал руководитель УГД по району Туран, г. Шымкента, Бауыржан Омартаев.

В случае несвоевременной уплаты налогов, пени будут начисляться за каждый день просрочки, предупреждают специалисты управления госдоходов. Помимо этого, при наличии задолженности свыше 40 МРП гражданину может быть запрещен выезд из Казахстана. А при принудительном взыскании должник вынужден будет выплатить судебным исполнителям дополнительно 25 процентов от суммы задолженности.