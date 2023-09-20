458 тенге в день на обеды будут давать школьникам в Шымкенте

Родители шымкентских школьников выступили против нововведения. Вместо бесплатного питания, ученикам частных школ планируют выдавать 458 тенге в день на школьные обеды.

Некоторые говорят, счет родителя может быть заблокирован и денег ребенок не увидит. Другие заявляют, что на 10 тысяч тенге в месяц нормально пообедать не получится. Тем более, что цены на продукты растут, говорит общественный деятель Омир Шыныбекулы.

«Что будет, если завтра цены на продукты вырастут? Буквально вчера сказали, что макаронные изделия и мука подорожали. Если через 2-3 месяца вырастут цены на электроэнергию, то и продукты питания сразу подорожают. Тогда, кому хватит этих пятисот тенге? Я не знаю, кто это придумал. Это очень неправильное решение», — говорит Омир Шыныбекулы, общественный деятель.

По словам руководства гороно, только так можно искоренить коррупцию. Кроме того, родителей в последнее время не устраивает качество бесплатного питания в школах.

«На основании совместного решения множества компетентных органов, ответственных за питание детей, приняли во внимание открытость, прозрачность и возможность прямого контроля со стороны родителей», — говорит Жанат Тажиева, руководитель управления образования г. Шымкента.

В начальных классах в Шымкенте в этом году обучаются больше 20 тысяч детей. Все они охвачены бесплатным питанием.