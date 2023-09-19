74-летний житель Шымкента посвятил забег на марафоне супруге

Шымкентский марафон объединил любителей бега разных стран. В едином порыве, с любовью к бегу, в мегаполис приехали участники из разных городов Казахстана и ближнего зарубежья — России, Узбекистана и Кыргызстана.

Оказались на старте — атлеты из США, Монголии, Бельгии, Украины и Ирана. Для гостей это не просто бег на скорость, но и возможность увидеть Шымкент. Марафон проходил на центральных улицах мегаполиса.

«Бег он помогает формировать себя, когда ты долго бежишь голова остается пустой, ты сам с собой остаешься, здоровье. В том числе марафоны это ты смотришь разные страны. Шымкент один из лучших городов Казахстана, мы тут жили, юг Казахстана это кухня гостеприимство теплота», — говорит Анвар Хамдамов, атлет из Узбекистана.

«Шымкент — прекрасный, гостеприимный, здесь вкусная еда, широкий масштабный, очень перспективный город», — говорит Фирюза Загидуллина атлет из Казани (республика Татарстан).

74-летний житель Шымкента Мухаммадали Джилимбаев сегодня решил пробежать 10 километров. Этот забег мужчина посвятил своей супруге, с которой он отмечает золотую свадьбу — 50 лет совместной жизни.

«Я хочу пожелать ей здоровья, счастья, благополучия, пусть живет и радуется среди детей, внуков правнуков. Пусть каждый день приносит ей радость и улыбку пусть живет до 100 лет не болея», — говорит Мухаммадали Джилимбаев участник марафона.

И вот он финиш. От усталости участники марафона ложатся прямо на землю. Отмечают: эмоции после преодоления дистанции, спортивный дух и атмосфера от такого количества атлетов зашкаливают!

«Сегодня бежала 10 километров, были подъемы сильные даже не ожидала как в Алмате, а вообще классная музыка, организация потрясающая. Бег уже стал неотъемлемой частью моей жизни, это такое комьюнити, я занимаюсь с тренером, это такая уже семья», — говорит Аделя Айбакирова участница марафона.

«Это мой первый марафон, впервые участвую, пробежал 10 километров, как доктор, как врач я могу сказать бег это добавляет здоровья, является профилактикой онкологических, сердечно-сосудистых заболеваний, всем рекомендую чтобы вы тренировались бегали здоровым образом жизни занимались», — говорит Муталиф Садыков врач-маммолог, участник марафона.

Победителей наградили медалями, денежными призами и сертификатами. Абсолютным чемпионом дистанции в 42 километра стал житель Алматы Ержан Жанарстанов.

В дистанции на 21 километр первым прибежал житель Узбекистана Ноджирбек Муталипов.

10 километров первым преодолел узбекистанец Хасан Мирсоатов.

Чемпионом в забеге на 5 километров стал житель Узбекистана Дилмурод Худжанов.