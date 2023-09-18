Безработные казахстанцы все чаще нарушают закон

Безработные казахстанцы все чаще переступают закон.

Большая часть из тех, кто не нашел свое место под солнцем, идут на кражи, воруют все что плохо лежит: продукты, сумочки, детали авто, а еще подаются в мошенники и совершают мелкие хищения.

Кроме этого, безработные употребляют наркотики и нарушают правила дорожного движения. Всего за 8 месяцев этого года больше 30 тысяч безработных преступили закон. Больше 10 тысяч из них совершили преступления средней тяжести, 8 тыс. человек пошли на тяжкие правонарушения, почти 960 осудили за совершение особо тяжких преступлений.

По словам кандидата экономических наук, Сауле Илашевой, чаще всего у таких безработных преступников нет образования, подавляющее большинство из них молодежь. Специалист говорит, это те молодые люди которые не смогли найти свое место в жизни. Ведь если в городах работа еще есть, то в селах практически нет. Выход один — создавать рабочие места.

«80% населения проживают в сельской местности, на сегодняшний день создать рабочие места в сельской местности очень сложно необходимо на селе развивать переработку сельхоз продукции и тем самым создавать рабочие места. И таким образом молодежь которая проживает в сельской местности они будут оставаться там и работать», — говорит Сауле Илашева, кандидат экономических наук.

Безработица влияет не только на преступность. Безденежье провоцирует скандалы, из за нее в стране распадаются семьи.

«Когда у человека нет работы, нет крыши над головой, он снимает жилье. Это все так или иначе влияет на отношения психологическое психическое состояние человека», — говорит Гульнар Умароваца, общественница.

Общественники говорят, в стране не хватает рабочих программ для обучения и трудоустройства молодежи. Нужно проводить больше семинаров и мастер-классов для молодых людей, чтобы те нашли свое призвание в жизни и могли зарабатывать деньги.