Более 1000 шымкентцев подали онлайн заявку на регистрацию брака

Более тысячи шымкентских пар подали онлайн заявку на регистрацию брака за два месяца.

Функции РАГС были переданы Госкорпорации с 1 июля 2023 года. При этом порядок оказания государственных услуг не изменился. Будущие молодожены по-прежнему могут подать заявление на регистрацию брака онлайн, не выходя из дома. С момента передачи функций 1096 пар подали заявление онлайн.

Сделать это необходимо через портал электронного правительства. Инициатору нужно выбрать раздел «Семья» на главной странице портала. Затем выбрать «Подача электронного заявления на регистрацию брака» в подразделе «Семейное положение».

После ознакомления с порядком подачи заявителю необходимо нажать «Заказать услугу онлайн» и заполнить заявление. Отметим, что при этом необходимо указать ИИН супруга/супруги, и выбрать отделение регистрирующего орган, в котором будет происходить регистрация брака.

Добавим, что после заполнения заявления система предложит произвести оплату. Заявитель может сделать это самостоятельно, кликнув по кнопке «Оплатить», либо возложить это на будущего супруга(-гу), отметив действие галочкой. После оплаты заявку необходимо подписать с помощью ЭЦП. При этом будущему супругу или супруге необходимо подтвердить желание на вступление брака. Для этого нужно пройти в раздел «История получения услуг» на портале электронного правительства, выбрать запрос, ожидающий подписания, заполнить заявку и подписать с помощью ЭЦП.

К слову, заявление подается за 15 дней до предполагаемой даты бракосочетания. Возраст для вступления в брак в Республике Казахстан установлен законодательством для мужчин и женщин с 18 лет.

Справочно:

Адреса РАГСов:

Енбексшинский район; мкр. Восток 116/1

Аль-Фарабийский район; ул. Джангельдина, 13 А

Каратауский район; ул. Толеметова, 35

Абайский район; ул. Мадели Кожа, 1/16

Туранский район; мкр. Асар, 12 Б