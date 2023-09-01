Два новых министерства появится в Казахстане

Министерство водных ресурсов и ирригации создадут в Казахстане, а также восстановят Министерство транспорта.

«Водные ресурсы имеют для нашей страны не менее важное значение, чем нефть, газ или металлы. Считаю, что эффективным развитием водохозяйственной системы должно заниматься самостоятельное ведомство. В этой связи будет образовано министерство водных ресурсов и ирригации», – сказал Токаев в пятницу, обращаясь с посланием к народу Казахстана.

«В рамках министерства будет воссоздана Национальная гидрогеологическая служба. Реформированию подвергнется вся система управления водным хозяйством страны, включая ключевые компании «Казводхоз», «Нуринский групповой водопровод» и другие.

В целом, потребуется существенное материальное и, самое главное, кадровое усиление всей отрасли. Нарастающий дефицит воды является общей проблемой для стран Центральной Азии. Рациональное использование водных ресурсов, наряду со сферами энергетики и транспорта, может стать еще одним важным элементом новой модели региональной кооперации. Поручаю Правительству всесторонне проработать данный вопрос с соседними государствами».

«Казахстан должен усилить свои позиции в качестве узлового транзитного хаба в Евразии и стать со временем полноценной транспортно-логистической державой. Динамичное развитие этой сферы – стратегическая задача.

Доля транспортно-логистического сектора в структуре ВВП в течение ближайших трех лет должна достичь не менее 9%. Для этого принципиально важно обеспечить эффективную управляемость отраслью. Следует восстановить Министерство транспорта, которое также будет заниматься строительством дорожной инфраструктуры», — сказал Президент Казахстана.