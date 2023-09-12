Эпидемия кори в Шымкенте?

Стремительный рост заболевших корью, вызывает у врачей беспокойство.

С начала года к медикам Шымкента обратились 1 604 человека с подозрением на инфекцию. 781-ин случай подтвержден лабораторно. Большая часть пациентов – дети. Среди больных их 80%. Говорят, за последние несколько лет противников вакцинации стало значительно больше.

Нурсулу Темирова, инфекционист:

«Корь — вакциноуправляемая инфекция. Поэтому всех родителей просим не отказываться от вакцины. Сегодня в календаре Республики Казахстан есть вакцина от кори, которая ставится детям в год и 6 лет. Вакцинированные дети защищены на 90-95%.Сейчас болеют дети в основном непривитые».

Мнение о том, что переболеть корью лучше, чем вакцинироваться, ошибочное. Даже малая часть непривитых может подвергать большой опасности всех остальных. Вспышки инфекции в детских садах Шымкента не зарегистрировано. Закрывать их не планируют, но всё может измениться.

Азиза Кожакулова, главный специалист департамента санитарно-эпидемиологического контроля г. Шымкента:

«На сегодняшний день в детских садах не зарегистрированы групповые заболевания. Поэтому нет оснований для карантинного закрытия детских садов. В случае повышения эпидемиологического показателя по Республике, выносится постановление главного санитарного врача и проводятся необходимые мероприятия».

Корь — острое инфекционное заболевание с высоким уровнем заразности. Недуг сопровождается кашлем, насморком, конъюнктивитом, болью в горле, лихорадкой и красной пятнистой сыпью на коже. Несвоевременное лечение может привести к пневмонии, менингиту и даже к слепоте. На начальном этапе корь может проявиться как ОРВИ. Если через несколько дней к симптомам добавляется характерная сыпь, необходимо срочно вызвать врача.

Нурсулу Темирова, инфекционист:

«Если после данных катаральных симптомов на 3-5 сутки сыпь, то уже нужно бить тревогу , то есть вызвать участкового врача на дом.Пациент с сыпью не должен ходить по медицинским учреждениям.При необходимости, если ребенок сильно лихорадит или появилась отдышка , рвота, головные боли, то такого пациента могут доставить в инфекционный стационар».

Обычно медики делают уколы детям в возрасте до года, а затем в шесть лет. Взрослые могут вакцинироваться от кори до 30 лет. Ранее не привитые и не переболевшие корью, могут получить вакцинопрофилактику в поликлинике, по месту жительства, бесплатно.