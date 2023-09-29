Ездить по платным трассам в Казахстане станет дороже

Платные дороги подорожают в Казахстане.

В министерстве транспорта планируют поднять тариф на 20%, а затем привязать цену в МРП, который каждый год растет. Вот только соответствует ли цена качеству? Водители в один голос говорят — нет. Дороги за то время когда они стали платными лучше не стали, на трассах немало ям, нет придорожного сервиса, а зимой дороги не чистят, говорят автолюбители.

«Какие дороги, они плохо обслуживаются, бетонка бьется, разбитая, она плавает вся, водители все жалуются», — говорит водитель.

«Раз платная дорога она должна быть идеальная дорога, куда еще поднимать итак же подняли», — говорит автолюбитель.

Эксперты вторят автолюбителям. Платные дороги качеством не отличаются от бесплатных. Тогда за что платить? При этом специалисты говорят, у водителей должен быть выбор, платить или нет.

«Уборки нет, содержания я не вижу, асфальта нет, зимой эта дорога не то чтобы не удовлетворительная, она опасная, нет альтернативной дороги, они на старой дороге построили трассу и за нее берут деньги, это вообще против конституции в целом, надо понимать может мы подадим иск, если есть платная дорога то должна быть бесплатная дорога такая же по качеству», — говорит Арсен Шакуов, президент ассоциации «Безопасного дорожного движения».

В минтранспорте также прорабатывают вопрос ввода платных дорог на новых участках, но только для грузового транспорта. Экономисты говорят, это, вкупе с общим подорожанием тарифа ощутимо повлияет на цены товаров и услуг.

«У нас все товары завозятся в крупные города, населенные пункты через платные дороги. Цены несомненно вырастут от этого на процент повышения. Цены повлияют на мясо, молоко, муку, овощные культуры, на габаритные товары которые мы привыкли покупать дешево», — говорит Марат Абдурахманов, экономист.

Экономисты также отмечают, что в европейских странах и США с введением платных дорог убрали налоги на транспорт и акцизы на ГСМ. Ведь они также влияют на себестоимость продуктов питания. В нашей стране таких изменений нет. При этом в минтранспорте говорят, цену планируют поднять за счет того, Казахстан становится транзитным хабом и объем перевозок автотранспортом увеличивается, а это дополнительная нагрузка на дороги. За счет платности планируют улучшить их качество а также придорожный сервис.