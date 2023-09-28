Грядут кадровые перестановки?: Габит Сыздыкбеков отчитал своих сотрудников

Аким Шымкента встретился с жителями Аль-Фарабийского района. Говорили о бездействии чиновников, бюрократии и решали насущные проблемы.

Габит Сыздыкбеков в интервью медиапорталу OTYRAR рассказал, как будут бороться с нерадивыми госслужащими. Перед началом встречи, аким города дает четкие указания подчиненным: отвечать на вопросы конкретно и самое главное — не откладывать ответы в долгий ящик, исключив бюрократические проволочки.

В зале, тем временем, собралось больше сотни человек. По обе стороны градоначальник и руководители разных ведомств. Все они будут разбираться с наболевшими вопросами горожан. Обещают выслушать каждого.

«В городе нет единого дизайн кода. Все как попало. Я один раз за это время видел как чистили улицу, нет урн и люди все бросают. Это все в купе, к этому мы подойдем системно», — говорит аким г. Шымкента Габит Сыздыкбеков.

Слышать, а не только слушать. Главное требование Габита Сыздыкбекова. Тщательный разбор обращений и жалоб, того, что беспокоит жителей Шымкента. Аким признаёт, есть чиновники абсолютно не владеющие ситуацией. А потому критика в адрес некоторых сотрудников управлений, вполне обоснована.

«Кадровые изменения неизбежны везде и всегда, не только здесь. Бюрократия к сожалению есть среди чиновников. Вы увидите как бороться, я покажу результат, все вопросы горожан учтены и будут решены. В рамках закона и без бюрократии. Вы сами слышали, человек обращался, чтобы получить коляску инвалидную, ему пришлось пройти несколько инстанций и даже судебных. Это и есть бюрократия», — сказал Габит Сыздыкбеков, аким г. Шымкента.

Некомпетентных и равнодушных на государственных постах быть не должно, убежден аким Шымкента. Это отражается на жизни города. Для примера Габит Сыздыкбеков приводит облик другого города.

Это улучшение должно быть всесторонним и основанным на современных стандартах. По мнению Сыздыкбекова, качество жизни шымкентцев напрямую связано с работой каждого госслужащего.

Настрой у градоначальника рабочий. После отчетной встречи, Габит Сыздыкбеков отправился с подчиненными на те объекты, которые, по словам жителей Шымкента, требуют личного присутствия акима.