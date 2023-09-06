Контрабандные корейские шампуни и бальзамы продавали в магазине Шымкенте, передает OTYRAR.

Об этом рассказали в департаменте юстиции. По словам специалистов ведомства, к ним поступило обращение от правообладателя товарного знака Esthetic House и CP-1.

С проверкой нагрянули в две разные торговые точки, в одной из которых и обнаружили незаконное использование товарного знака CP-1. Сотрудники департамента юстиции изъяли товар на сумму больше 230 тысяч тенге. Сейчас в отношении нарушителя, владельца торговой точки, проводится процесс возбуждения административного дела.

«По данному факту возбуждается дело по статье 158. Грозит штраф от 20 МРП и выше для физических лиц, от 30 МРП и выше на юридических лиц. Это на усмотрение суда. Надо обращать внимание на цену товара, первое различие оригинала и контрафакта, контрафакт дешевле. Также можно определить оригинал от подделки, на задней упаковке должен быть перевод наименования и состава на казахский и русский языки», — рассказал Мухтар Абдезов, руководитель отдела по правам интеллектуальной собственности департамента юстиции города Шымкента.