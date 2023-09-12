Мужчина упал в бочку с битумом в Шымкенте

Мужчина упал в бочку с битумом, передает OTYRAR.

В службу спасения «112» 11 сентября поступило сообщение, что на предприятии мужчина упал в железную бочку, залитую битумом.

С помощью аппарата для дыхания и альпинистской веревки спасатели вытащили тело мужчины. Он был уже мертв.

«Для выяснения всех обстоятельств происшествия тело передали сотрудникам полиции и скорой медицинской помощи», — рассказали в департаменте по чрезвычайным ситуациям Шымкента.

Как именно мужчина упал в бочку предстоит выяснить полицейским.