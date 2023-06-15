Аким Шымкента высказался о качестве новых домов в Шымкенте

На брифинге в СЦК в столице Мурат Айтенов ответил на вопросы журналистов. Ему задали вопрос о качестве строительства новых домов в Шымкенте.

Айтенов отметил, что в городе на следующий год планируют сдать около 5 тысяч квартир по государственным программам, жилищный бум в мегаполисе продолжается.

«Да, есть такая проблема, мы регулярно встречаемся и проверяем. 1200 недочетов уже выявлено, 3 компании вошли в черный список. Технадзор ведет тотальную работу, мы будем делать так, чтобы такого не повторялось», — сказал аким г. Шымкента.

Аким Шымкента пояснил, что в мегаполисе создана специальная комиссия, которая регулярно без предупреждения посещает строительные объекты.