Почти Т5 млрд разрешили занять через долговые бумаги акимату Туркестанской области

Почти Т5 млрд разрешили занять через государственные ценные бумаги (ГЦБ) местному исполнительному органу (МИО, акимату) Туркестанской области, передает агентство КазТАГ.

«Определить следующие условия, объем и целевое назначение выпуска МИО Туркестанской области государственных ценных бумаг для обращения на внутреннем рынке: 1) условия: год выпуска ГЦБ – 2023 год; (…) 2) объемы: Туркестанская область – не более Т4 913 093 000», — говорится в приказе министерства финансов.

Целевым назначением указано финансирование строительства жилья в рамках реализации государственных программ.