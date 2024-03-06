Прекрасные и властные. Главные женщины в акиматах Туркестанской области и Шымкента

До гендерного паритета Казахстану еще далеко. Об этом говорят цифры. На руководящих должностях в госаппарате прекрасный пол занимает всего 39%.

Об этом недавно говорил Глава государства Касым-Жомарт Токаев и, что приятно, поручил увеличить их долю. Как будет меняться система и будет ли меняться вообще, гадать никто не берется. Тем не менее президент озвучил главную мысль, по его мнению женщины (не в обиду мужчинам) более «тщательно подходят к работе, а еще менее подвержены коррупционным рискам». Эту цитату мы не зря приводим сегодня, в канун Международного женского дня, и вдобавок решили рассказать о женщинах у власти в южном регионе.

Единственная женщина-аким в Туркестанской области.

Итак, поехали. В состав Туркестанской области входят сразу 14 районов и 3 города. И вот одним из них, а именно городом Арыс, вот уже третий год подряд руководит женщина- Гульжан Курманбекова. Ей кстати в этом месяце исполнится 59 лет.

Интересно, что свой трудовой путь Гульжан Мамытовна начинала с должности кассира Шаульдерского пассажирско-транспортного кооператива. Позже перешла в Кызылкумский районный финансовый отдел ревизором и последующие 20 лет работала на разных должностях в госслужбе. Гульжан Курманбекова даже возглавляла отдел экономики и финансов города Шымкента. В 2012 году была назначена заместителем акима Шымкента при Кайрате Молдасеитове и проработала на этом посту 8 лет, сменив при этом 5 акимов— Кайрата Молдасеитова, Дархана Сатыбалды, Габидуллу Абдрахимова, Нурлана Сауранбаева и Ерлана Айтаханова. В феврале 2020 года трудолюбивую и хваткую Гульжан Мамытовну тогда еще аким Туркестанской области Умирзак Шукеев назначил своим советником, и через год она возглавила город Арыс, став единственной женщиной-акимом в большом регионе.

Уважаемая Гульжан Мамытовна, от всей редакции OTYRAR поздравляем Вас с наступающим женским праздником! Здорового долголетия, успехов во всех делах и пусть ваши знания и опыт передаются молодому поколению.

К слову, на данный момент среди заместителей акимов в Туркестанской области и Шымкенте нет ни одной женщины.

Женщины в управлениях.

Идем дальше, в структуре акимата Туркестанской области есть всего 1 женщина на руководящей должности- это Темирбаева Асия Кураловна, руководитель управления координации занятости и социальных программ по Туркестанской области. Асие Кураловне в этом году исполнится 57 лет.

Интересно, что на сайте самого ведомства нет биографии руководителя (уважаемые разработчики сайта и ответственные, примите во внимание!). Образование высшее, по специальности инженер-гидротехник и экономист. Эти знания Асие Кураловне пригодились на государственной службе. Трудовую деятельность она начинала инженером проектного института «Союзгипрорис» в Шымкенте. С 1992 по 2017 годы занимала разные должности в проектном институте «Южказводпроект», в центре занятости населения Шымкента, Департаменте труда, была также руководителем управления занятости населения и социальной защиты ЮКО.

2017- 2019 годы — Руководитель Департамента Комитета труда, социальной защиты и миграции Министерства труда и социальной защиты населения по Туркестанской области. А в октябре 2019 года Умирзак Шукеев назначил Асию Кураловну руководителем Управления координации занятости и социальных программ.

Уважаемая Асия Кураловна, телеканал OTYRAR поздравляет Вас с наступающим праздником и желает вам весеннего настроения и благополучия, крепкого здоровья и исполнения всех желаний!

В управлениях акимата Шымкента на данный момент есть 2 женщины-руководителя. Мы говорим о Жанат Утебаевой, руководителе управления занятости и соцзащиты населения и Нургуль Шамшиевой, руководителе управления образования. Остановимся на каждой из них отдельно.

Жанат Утебаева родилась в 1970 году в селе Шубар Ордабасинского района. Посвятила государственной службе 20 лет своей жизни и, судя по всему, не планирует пока менять свою деятельность. С мая 2022 года по ноябрь 2023-го Жанат Умирсеитовна возглавляла управление жилья, а 4 месяца назад аким Шымкента Габит Сыздыкбеков перевел ее на аналогичную должность в управление занятости и соцзащиты населения.

Свой карьерный путь Жанат Утебаева начинала в областном управлении Сберегательного банка Казахской ССР. Затем работала в частных учреждениях, после перешла в Управление коммунального хозяйства Абайского района. Позже Жанат Умирсеитовна работала на разных должностях в управлении труда и соцзащиты, в отделе занятости и социальных программ. В 2018 году почти 4 года была заместителем руководителя управления соцзащиты и занятости, в мае 2022 года возглавила управление жилья. Вот такой солидный послужной список.

Уважаемая Жанат Умирсеитовна, позвольте Вас поздравить от лица компании OTYRAR с наступающим женским праздником! Крепкого здоровья, сильного духа, успехов во всех начинаниях. Пусть все ваши старания приносят ожидаемые результаты.

Нургуль Шамшиева стала руководителем управления образования относительно недавно- в октябре 2023 года.

Ее назначил пришедший тогда месяц назад аким Шымкента Габит Сыздыкбеков. Ранее Нургуль Акылбековна не работала в акимате, зато много лет работала при Министерстве образовании и науки РК. Уроженка Кызылорды, 47 лет. Свой карьерный путь Нургуль Шамшиева начинала с учителя средней школы в родном городе. Затем стала заведующей по воспитательной части. С 2004 по 2008 год была ведущим специалистом департамента молодежной политики Министерства культуры. С 2008 года проработала на разных должностях в Министерстве образования и науки. С 2021-го по 2023 год возглавляла Департамент по обеспечению качества в сфере образования города Шымкента. Надеемся, что полученные знания и опыт Нургуль Шамшиевой помогут поднять уровень образования на новый уровень.

Уважаемая Нургуль Шамшиева, творческая команда телекомпании OTYRAR Вас с этим прекрасным праздником весны! Успехов в работе, благополучия, эффективных проектов и решений. Пусть наши дети, дети солнечного Шымкента, достигают больших высот и приносят много побед на республиканских и международных олимпиадах!

Спасибо каждой, кто трудится на благо народа! С наступающим 8 марта!