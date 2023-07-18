Замрук управления цифровизации подозревается во взятке

Антикоррупционной службой по Туркестанской области в рамках реализации проекта «Бизнеске жол» проводится досудебное расследование в отношении исполняющего обязанности заместителя руководителя Управления цифровизации, оказания государственных услуг и архивов.

Он подозревается в получении взятки в сумме 10 млн тенге за заключение договора о государственных закупках на оказание услуг информатизации и цифровизации госорганов, беспрепятственное подписание актов выполненных работ. Общая сумма договора составляет почти 280 млн тенге.

С санкции следственного суда подозреваемый заключен под стражу. Досудебное расследование продолжается.

Согласно статье 201 Уголовно-процессуального кодекса, иная информация в интересах следствия распространению не подлежит.