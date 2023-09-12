Правила поведения при ЧС

Жители микрорайона Нуртас оказались участниками масштабной сейсмотренировки.
Им рассказали о правилах поведения в условиях сильных землетрясений, в частности, поиска безопасных мест и сбора в пунктах приема пострадавших.
Торегали Уркимбаев, начальник отдела ликвидации чрезвычайных ситуаций ДЧС г. Шымкента:
«Сейчас мы боремся с последствием землятресения, эвакуировали жителей домов в безопасное место. Жителей жилого комплекса Аман мы как планировали эвакуировали и продолжаем выполнять ряд своих обязанностей».
Продолжительность толчков при землетрясении не превышает несколько секунд, но его последствия бывают трагическими. Специалисты показали на примере, как следует вести себя в таких случаях.
Гульнар Курманбекова, главный врач станции скорой помощи г. Шымкента:
«На этой территории работает три наших бригады. Оказали 7 жителям микрорайона первую медицинскую помощь. Сейчас наши 8 бригад оказывают такие услуги в 8 точках по городу. Думаю, что практические задания пригодятся людям».
Оказавшихся на улице людей, по плану учений, распределили в специально построенный палаточный городок. Там специалисты провели разъяснительные работы и оказали медпомощь пострадавшим.