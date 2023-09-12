Правила поведения при ЧС

Жители микрорайона Нуртас оказались участниками масштабной сейсмотренировки.

Им рассказали о правилах поведения в условиях сильных землетрясений, в частности, поиска безопасных мест и сбора в пунктах приема пострадавших.

Торегали Уркимбаев, начальник отдела ликвидации чрезвычайных ситуаций ДЧС г. Шымкента:

«Сейчас мы боремся с последствием землятресения, эвакуировали жителей домов в безопасное место. Жителей жилого комплекса Аман мы как планировали эвакуировали и продолжаем выполнять ряд своих обязанностей».

Продолжительность толчков при землетрясении не превышает несколько секунд, но его последствия бывают трагически­ми. Специалисты показали на примере, как следует вести себя в таких случаях.

Гульнар Курманбекова, главный врач станции скорой помощи г. Шымкента:

«На этой территории работает три наших бригады. Оказали 7 жителям микрорайона первую медицинскую помощь. Сейчас наши 8 бригад оказывают такие услуги в 8 точках по городу. Думаю, что практические задания пригодятся людям».

Оказавшихся на улице людей, по плану учений, распределили в специально построенный палаточный городок. Там специалисты провели разъяснительные работы и оказали медпомощь пострадавшим.