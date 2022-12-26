До открытия Дворца школьников осталось 3 месяца

По плану, Дворец школьников распахнет свои двери в марте 2023 года. С ходом строительства ознакомился Мурат Айтенов на прошедших выходных.
Территория Дворца школьников состоит из трех корпусов, сейчас ведутся отделочные работы. Как обещают строители, площадь будет использована максимально эффективно и поделена на несколько зон. Робототехника, 3D моделирование, дизайн, шахматы, тогызкумалак, настольный тенис -и это далеко не весь перечень кружков и допзанятий.
Выбор велик, новый Дворец школьников обещает стать местом притяжения талантливых и разносторонних детей южного мегаполиса. Строители уже заканчивают работу, внутри здания практически все готово. Там расположены два бассейна, площадки для футбола, волейбола и других видов спорта.
Мурат Айтенов осмотрел несколько кабинетов, в том числе и площадку для развития IT — технологий для детей. В здании уже готовы сенсорные кабинеты и площадки для развития детей по разным направлениям.
К слову, Дворец школьников находится в микрорайоне Нурсат на пересечении улиц Аргынбекова-Шаяхметова. А еще во время послания народу Касым-Жомарт Токаев поручил до 2025 года построить еще один Дворец школьников.
Основные направления Дворца школьников, туда входят спортивно оздоровительное,
научно-техническое, детское движение, гуманитарное, художественно-эстетическое, психологическая подготовка, историка краеведическое.
Основные кружки спортивного оздоровительного направления
• Большой бассейн, малый бассейн
• Зал групповых занятий (хореография)
• Зал настольного тениса
• Зал единоборств (борьба)
• Зал единоборств (бокс)
• Тренажерный зал
• Зона отдыха спортсменов
• Зал настольных игр (шахмат, токызкумалак, шашки)
Основные кружки научно-технического направления
• Кабиент практической физики (лаборатория)
• Кабинет биотехнологии (лаборатория)
• Кабинет программирования
• Кабинет практической химии (лаборатория)
• Кабинет КИП и автоматизация
• Кабинет дизайна и 3D моделирования
• Кабинет конструирования LEGO
• Кабинет авиомоделирования
• Методичный кабинет
Основные кружки направления гуманитарное и детское движение
• Кабинет детских общественных организаций
• Студия фото-видео монтажа
• Кабинет лингвистики
• Медиацентр
• Кабинет развития речи
• Сенсорная комната
• Кабинет аратского мастерства
• Клуб дебата
Основные кружки художественно-эстетическое направления
• Кабинет декоративно-прикладного искусства
• Кабинет детского творчества
• Студия звукзаписи
• Инструментальная студия
• Студия вокала
• Кабинет изобразительного искуства
• Драматический кружок
• Историка-краеведческая библиотека
• Кабинет экологии
• Кабинет гончарного искусства.
Сдать объект планируют уже в марте 2023 года.