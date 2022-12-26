До открытия Дворца школьников осталось 3 месяца

По плану, Дворец школьников распахнет свои двери в марте 2023 года. С ходом строительства ознакомился Мурат Айтенов на прошедших выходных.

Территория Дворца школьников состоит из трех корпусов, сейчас ведутся отделочные работы. Как обещают строители, площадь будет использована максимально эффективно и поделена на несколько зон. Робототехника, 3D моделирование, дизайн, шахматы, тогызкумалак, настольный тенис -и это далеко не весь перечень кружков и допзанятий.

Выбор велик, новый Дворец школьников обещает стать местом притяжения талантливых и разносторонних детей южного мегаполиса. Строители уже заканчивают работу, внутри здания практически все готово. Там расположены два бассейна, площадки для футбола, волейбола и других видов спорта.

Мурат Айтенов осмотрел несколько кабинетов, в том числе и площадку для развития IT — технологий для детей. В здании уже готовы сенсорные кабинеты и площадки для развития детей по разным направлениям.

К слову, Дворец школьников находится в микрорайоне Нурсат на пересечении улиц Аргынбекова-Шаяхметова. А еще во время послания народу Касым-Жомарт Токаев поручил до 2025 года построить еще один Дворец школьников.

Основные направления Дворца школьников, туда входят спортивно оздоровительное,

научно-техническое, детское движение, гуманитарное, художественно-эстетическое, психологическая подготовка, историка краеведическое.

Основные кружки спортивного оздоровительного направления

• Большой бассейн, малый бассейн

• Зал групповых занятий (хореография)

• Зал настольного тениса

• Зал единоборств (борьба)

• Зал единоборств (бокс)

• Тренажерный зал

• Зона отдыха спортсменов

• Зал настольных игр (шахмат, токызкумалак, шашки)

Основные кружки научно-технического направления

• Кабиент практической физики (лаборатория)

• Кабинет биотехнологии (лаборатория)

• Кабинет программирования

• Кабинет практической химии (лаборатория)

• Кабинет КИП и автоматизация

• Кабинет дизайна и 3D моделирования

• Кабинет конструирования LEGO

• Кабинет авиомоделирования

• Методичный кабинет

Основные кружки направления гуманитарное и детское движение

• Кабинет детских общественных организаций

• Студия фото-видео монтажа

• Кабинет лингвистики

• Медиацентр

• Кабинет развития речи

• Сенсорная комната

• Кабинет аратского мастерства

• Клуб дебата

Основные кружки художественно-эстетическое направления

• Кабинет декоративно-прикладного искусства

• Кабинет детского творчества

• Студия звукзаписи

• Инструментальная студия

• Студия вокала

• Кабинет изобразительного искуства

• Драматический кружок

• Историка-краеведческая библиотека

• Кабинет экологии

• Кабинет гончарного искусства.

Сдать объект планируют уже в марте 2023 года.