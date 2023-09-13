Преступник-рецидивист убил мужчину в Шымкенте

В Шымкенте по “горячим следам” задержали подозреваемого, избившего до смерти мужчину, который сожительствовал с его бывшей возлюбленной, передает OTYRAR.

12 сентября около 12:30 часов на пульт 102 поступило сообщение об избиении местного жителя в подъезде многоквартирного дома.

По вызову на адрес выехали полицейские Туранского района и служба скорой помощи. Медработники констатировали смерть 35-летнего мужчины, об этом сообщила пресс-служба ДП Шымкента.

Выяснилось, что драка случилась на почве ревности. Заметив, что оппонент потерял сознание, злоумышленник скрылся с места происшествия.

Как выяснили оперуполномоченные, подозреваемый направился к себе домой в город Ленгер. Зная об отсутствии у него автомашины, оперативник сразу же выехал на стоянку таксистов.

Один из водителей сообщил, что вероятный разыскиваемый сел в Alphard и уехал буквально накануне. Арипжанов продолжил преследование и смог остановить авто и задержать мужчину в районе массива Тогус.

Задержанного водворили в изолятор временного содержания. Стало известно, что в июне мужчина избил маму своей бывшей возлюбленной и нанес ей многочисленные травмы. Тогда, задержанный помирился с потерпевшей и возместил ей ущерб.