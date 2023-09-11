Ребенок гулял по балкону 4 этажа в Шымкенте

Ребенок гулял по балкону в одной из квартир многоэтажного дома по проспекту Республики, передает OTYRAR.

В службу спасения обратились неравнодушные прохожие. Они рассказали что на 4 этаже на балконе заметили маленького ребенка. Была опасность, что он упадет.

На место в течение 12 минут приехали спасатели и пожарные расчеты. При помощи слесарных инструментов они вскрыли дверь и вошли в квартиру. Оказалось что дома не было ни одного взрослого. Двухлетний малыш был совсем один в квартире. Его передали сотрудникам полиции для установления личности родителей.