Школьную еду на себе проверяют родители учащихся

Учащихся начальных классов в Шымкенте кормят бесплатно уже второй год. Школьное меню тщательно контролируют. Родительский комитет тоже участвует в разработке рациона питания школьников. Качество еды также могут оценивать сами дети. В столовой установлена система оценки, которую мониторят каждую неделю.

«Мне, как и любому родителю, очень важно, в каких условиях находится ребёнок. Чем он питается? С каким аппетитом кушает? Потому что в этом возрасте он нуждается в энергии, в качественном питании. Поэтому была организована общественная, родительская организация в школе «Родительский контроль». Я попробовала еду, действительно еда вкусная, она, как домашняя», — говорит Виктория Лапатина, жительница г. Шымкента.

Свое мнение родители пишут в общий чат. Обратная связь, говорят повара, помогает сделать обеды для школьников вкуснее и качественнее.

«От каждого класса дежурят 2 родителя. Они приходят, смотрят, пробуют. Потом пишут своё мнение в общий чат. Нам это тоже удобно. Потому что есть обратная связь, и мы знаем результат того, как работаем», — говорит Балжан Берденова, заведующая столовой школы-гимназии №1 г. Шымкента.

На бесплатное питание шымкентских школьников в этом году из городского бюджета выделено свыше 7 миллиардов тенге.