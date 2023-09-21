Шла на зелёный: девушка попала под колёса машины в Шымкенте

В Шымкенте водитель сбил пешехода, переходившего дорогу на зеленый свет, передает OTYRAR.

ДТП произошло 20 сентября в 23:00 на пересечении улиц Мадели кожа и Байтурсынова, передает корреспондент программы «Экстренный вызов».

Водитель за рулем автомобиля Ford Focus совершил наезд на девушку, переходившую проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу, на разрешающий сигнал светофора.

Прибывшая на место происшествия бригада скорой помощи увезла пострадавшую в медучреждение с травмами.

По факту ДТП возбуждено проведение административного расследования.