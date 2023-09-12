Свыше 15 млн за несуществующий газопровод заплатили энергетики Шымкента

Грубое нарушение при расходовании бюджетных средств выявила прокуратура Шымкента.

Во время проверки выяснилось, что сотрудники управления энергетики и развития инфраструктуры выплатили подрядчику больше 15 миллионов тенге за несуществующие работы и приняли объект в эксплуатацию. Частная компания должна была построить магистральный газопровод отвода с автоматической установкой. На деле, работы полностью не были выполнены. В причинах инцидента теперь будут разбираться сотрудники антикора.

«Данный факт зарегистрирован в ЕРДР прокуратуры Шымкента по статье 189 ч.4 п.2 уголовного кодекса «Присвоение или растрата вверенного чужого имущества, совершенное в особо крупном размере» и для проведения расследования направлен в департамент агентства по противодействию коррупции Шымкента»,- сообщили в прокуратуре г. Шымкента.