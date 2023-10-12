Касым-Жомарт Токаев поручил досрочно внедрить 5G в Казахстане

«Правительству необходимо завершить данную работу досрочно – до конца 2025 года. Разумеется, сдвиг сроков никоим образом не должен сказаться на качестве предоставляемых услуг», — сказал президент на форуме Digital Bridge.

Ранее ставилась задача завершить работы до 2027 года.

Сегодня в Астане открылся форум Digital Bridge.

«За последние пять лет форум стал крупнейшей в Центральной Азии площадкой для обсуждения последних тенденций и перспектив развития IT-индустрии.

В этом году Digital Bridge собрал свыше 20 тысяч участников, представителей более 300 IT-компаний, делегации из 30 стран.

Традиционно высокий интерес к мероприятию подтверждает прочные позиции Казахстана как ведущего цифрового и финтех-хаба евразийского пространства», — сказал на открытии форума глава государства.