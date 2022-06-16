В сфере High Tech Казахстан следует мировым трендам

7 июня стало известно, что Казахстан подписал договор сроком на 30 лет о взаимовыгодных отношениях с Китаем.

Страны будут искать новые возможности для развития 5G, больших данных, искусственного интеллекта, цифровых валют, трансграничной электронной коммерции и альтернативной энергетики.

Вопрос сотрудничества в сфере IT между Казахстаном и Китаем поднимается не впервые. Еще в 2019 году местные официальные лица подчеркивали, что Китай стал мировым лидером в области технологий. А значит, Казахстан заинтересован партнерстве с Китаем, чтобы создавать новые IT-хабы, инновационные предприятия и технопарки. В каком направлении будет развиваться дальнейшее развитие обоих государств, покажет время.

Осуществлять развитие предстоит в соответствии с мировыми трендами.

На первом месте — кибербезопасность

Когда речь идет о создании смарт-сити, а умные квартиры уже стали частью вашей реальности, самое время позаботиться о кибербезопасности. Ожидается, что к 2028 году рынок кибербезопасности достигнет $330 млрд. Это направление — одно из самых важных, если вы работаете с цифровыми технологиями.

Так, согласно гайду ExpressVPN, сегодня любой может столкнуться с такими формами киберпреступности, как сниффинг пакетов, поддельный Wi-Fi и атаки посредника (man-in-the-middle). Но от этих атак можно защититься, если обеспечить безопасности сетевого соединения, например, с помощью включенного VPN-приложения.

А вот к каким наблюдениям в сфере кибербезопасности пришла компания Technative.

Когда дело доходит до хакерских атак, все сферы деятельности равны между собой.

Особенно уязвим государственный сектор экономики. Переход работы в удаленный режим расширил вектор кибератак.

Лучше всего в борьбе с хакерскими атаками показала себя практика оценки уязвимостей как всех гаджетов, так и целой компьютерной сети. Поэтому, понимая угрозы эпохи, Казахстан на общенациональном уровне внедряет инструменты кибербезопасности. И, по официальной информации, уже сейчас Казахстан находится на 31 месте в Глобальном индексе кибербезопасности.

Уровень общественной осведомленности о кибератаках и способах защиты составляет 78%. Также организованы двенадцать центров информационной безопасности и шесть команд немедленного реагирования на инциденты.

5G повлияет на виртуальную и дополненную реальность

В нынешнем году связь нового поколения 5G поддержит сервисы так называемой смешанной реальности. Приложения, которые работают на основе решений VR (Virtual Reality) и AR (Augmented Reality), то и дело сталкиваются с тем, что запрос существенно отстает от ответа, и это снижает проникновение мобильной связи. Именно эту проблему может исправить 5G, благодаря низкому периоду задержки и высокой пропускной способности.

В Казахстане о распространении 5G по всей стране заговорили в 2021 году. Тогда при поддержке китайской телекоммуникационной сети Huawei правительство решило запустить пробную версию 5G в Нур-Султане, Шымкенте и Астане. На первом этапе протестируют передачу данных, на втором — виртуальную и дополненную реальность, дальше — игры в облаке.

Фабрика данных

Фабрика данных — новое направление в High Tech. Представляет собой IT-архитектуру и набор сервисов, управляющих большими данными. Подходит для стандартизации деятельности в области менеджмента данных, находящихся в облаке, в районе облачных сервисов и на устройствах для осуществления граничных вычислений.

Яркий пример фабрики данных в Казахстане — Halyk Bank, где клиентам предлагают воспользоваться специально для них разработанными услугами. Фабрика данных собирает данные клиентов и персонализирует их. До внедрения фабрики данных онлайн-банкинг работал так. Автоматизация действовала на этапе сбора документов и размещения их в цифровой системе.

После этого сотрудники банка должны были вручную разбираться с запросами клиентов. После настоящей автоматизации ситуация изменилась: внедрили business intelligence (бизнес-интеллект), который проходит машинное обучение, а затем самостоятельно генерирует отчеты пользователям и отвечает на индивидуальные запросы, не обращаясь к техническим специалистам.

Хотите убедиться, что за фабрикой данных будущее? Подсчитано, что эта структура способна сократить расходы на управление информацией и персоналом на 70%. А исследователи Fortune Business Insights подсчитали, что рынок Data Fabric, который сегодня оценивается в $1.71 млрд, вырастет до $6.97 млрд к 2029 году.