Туркестан: Качественный интернет и доступные информационные услуги

Важное направление государственной программы развития индустрии туризма на 2019-2023 годы — повышение уровня цифровизации на рынке туристских услуг.

В регионах проводится работа по оптимизации процессов оказания услуг в данном направлении. Это позволит привлечь любителей путешествий пробудить у них интерес к нашей стране.

Новый Туркестан становится самым посещаемым городом. Из года в год растет количество туристов, желающих познакомиться с историей Казахстана — духовной столицей Туркестана, посетить мавзолей Ахмета Яссауи.

Для туристов и паломников реализуются новые проекты. В духовно-культурном комплексе на территории мавзолея доступна качественная мобильная связь. К 30-летию Независимости в столице тюркских стран — Туркестане запущена сеть 5G.

Аблайхан Калыкул, руководитель отдела управления цифровизации, оказания государственных услуг и архивов Туркестанской области:

«Мобильный интернет 5G введен в эксплуатацию в Туркестане в декабре 2021 года. Сеть запущена в 9 местах областного центра: в аэропорту, административно-деловом центре, Конгресс-холле, стадионе, духовно-культурном центре, в том числе — в комплексе Караван-сарай, Экобазаре и гостинице «Риксос». Сеть пятого поколения позволит обмениваться сведениями на колоссальных скоростях — в тридцать раз быстрее, чем на 4G. Новой сетью могут воспользоваться в Туркестане — владельцы устройств, поддерживающих технологию 5G, абоненты компаний Кселл, Актив. Планируется также подключение Теле-2 и Билайн».

5G — это новое поколение мобильной связи. Ее ключевая особенность — высокая скорость передачи данных и низкий уровень задержки сигнала. В совокупности это позволяет передавать и получать больше информации с низкой долей шума и высоким уровнем качества.

Елнур Утебаев, руководитель Управления цифровизации, оказания государственных услуг и архивов Туркестанской области:

«Мобильный интернет 5G есть у нас в Туркестане. Его тестируют в Китае, на Ближнем Востоке. Мобильного интернета 5G нет в Средней Азии».

Новые технологии в Туркестане стоят и на страже безопасности туристов.

Аблайхан Калыкул, руководитель отдела управления цифровизации, оказания государственных услуг и архивов Туркестанской области:

«Наше управление, совместно с Департаментом полиции, установили 11 тревожных кнопок. Цель — связаться с Центром оперативного управления через видеокамеру и оперативно отработать. Если, допустим, у кого-то украли вещь или потерялся ребенок. Через «102» все данные передаются в центр оперативного управления департамента полиции Туркестанской области».

Развитие туристической отрасли в стране, повышение ее потенциала и привлечение туристов — главные требования. Эффективный проект делают доступной информацию о историко-культурных объектах, экспонатах, сакральных местах паломничества, местах отдыха.

Многие проекты в рамках госпрограммы «Цифровой Казахстан», которые сегодня работают в областном центре, будут реализованы на территории Туркестанской области.