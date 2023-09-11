«Внимание всем!»: сейсмотренировки пройдут сегодня по стране

11 сентября по всей стране пройдут сейсмотренировки.

В ходе сейсмотренировок жители узнают правила поведения при разрушительных землетрясениях и практически отработают некоторые элементы, такие как определение безопасных мест, сборы в пунктах приема пострадавшего населения и безопасные районы и др.

Услышав сигнал «Внимание всем!», нужно сохранять спокойствие.

Жителям необходимо при возможности экстренно покинуть здание, при невозможности – укрыться в безопасных местах.

Сейсмотренировки проходят в рамках республиканского командно-штабного учения «Жер-2023», основной целью которого является подготовка и обучение населения, привитие общей культуры безопасности, а также повышение уровня готовности сил гражданской защиты к действиям при землетрясениях.

Единое время проведения сейсмотренировок в сейсмоопасных регионах с 10:00 до 11:00 часов (гг. Алматы, Шымкент, области Абай и Жетісу, Алматинская, ВКО, Жамбылская, Кызылординская и Туркестанская области).