Врачей новой формации готовят в Шымкенте, передает OTYRAR со ссылкой на Хабар24.

Медиков учат работать в кризисных ситуациях, когда пациенту требуется и психологическая помощь. Для закрепления необходимых навыков мастер-классы медперсоналу дают социальные работники. Переквалификацию уже прошли 69 врачей шестой городской поликлиники. В медучреждении развернуты 6 школ здоровья. Передовой медицинский опыт также внедряют ещё в 3-х больницах региона, где усиливают внимание на профилактике хронических заболеваний.

«Мы откликаемся на запросы наших пациентов и совершенствуем технику оказания медицинской и социальной помощи. Меняем подходы к делу и повышаем профессионализм», — говорит Нурлыбек Асылбеков, руководитель управления здравоохранения г. Шымкента.