Юных футболистов Шымкента наградили ценными призами

В Шымкенте наградили футболистов детской лиги Казахстана.

Больше 300 спортсменов получили специальные номинации и ценные призы от организаторов летней игры. В ней приняли участие не только юноши, но и люди старше 45 лет.

Дастан занимается футболом с ранних лет. 6-классник уверяет: командный вид спорта развивает лидерские качества, скорость, выносливость и силу. Футбол учит играть в команде и помогает найти друзей.

Дастан Жаксыбай, юный футболист Шымкента:

«Мне нравится играть в футбол. Каждый раз участвуя в соревнованиях, занимаю и первые, и третьи места. Для меня этот спорт больше, чем хобби. Думаю, что в будущем достигну хороших результатов».

Развитию массового спорта и здорового образа жизни, организаторы проекта «Детской футбольной лиги» уделяют большое внимание.

Жасулан Серикулы, учредитель детской футбольной лиги Казахстана:

«В прошлом мы открыли данную лигу. Тогда в соревнованиях участвовали 12 команд. В настоящее время лига проходит 4 раза в год. Мы учитываем возраст участников. В настоящее время у нас приняли участие 4 500 детей. Количество команд достигло 73».

В футбол в Шымкенте играют и взрослые. Берик Карим — представитель «Ветеранской лиги», играет за команду «Достар». Страстно увлечённые возрастные спортсмены, с удовольствием сражаются на футбольных площадках.

Берик Карим, представитель команды ветеранской лиги по футболу в г. Шымкенте:

«С детства занимаемся футболом и не оставляем эту привычку сейчас. У нас уже и дети взрослые. Но мы продолжаем играть в футбол. И сегодня хотели выразить благодарность организаторам за праздник- чемпионат для тех ветеранов, которые сейчас не играют в футбол. Наша команда в этом году заняла 2-е место. Надеемся, что в следующем году покажем результат лучше».

Спортивные состязания организовывают преимущественно за счет спонсоров. Они же подарили лучшим футболистам спортивные велосипеды и другие призы.