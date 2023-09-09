ZUMBA в Шымкенте: энергичная и эффективная танцевальная фитнес-тренировка

Свой возраст Елена Николенко не скрывает. В свои 59 лет женщина ведет активный образ жизни. 5 лет назад она открыла для себя зумбу. Зажигательные тренировки под бодрящие ритмы любимой многими латины, помогают вести здоровый образ жизни и оставаться в прекрасной физической форме.

Елена Николенко, занимается Zumba-фитнесом: «Во-первых — это мечта. Я думаю, что каждая женщина мечтает быть на позитиве с хорошим настроением, чтобы была красивая походка, осанка, а это прежде всего танцы. Это очень позитивное занятие и для здоровья, для красоты и настроения».

Зажигательная Зумба привлекла и 59-летнюю Любовь Кадырову. По её словам, самое главное найти профессиональных и сертифицированных тренеров, которые смогут обучить всем тонкостям фитнес-направления.

Любовь Кадырова, занимается Zumba-фитнесом: «Оказывается Зумба — это движения и физические и разные упражнения туда входят, плавные движения рук и сама музыка и, особенно, тренер. Мой тренер — Анжела Ван , она очень трудолюбивый, энергичный и способный педагог».

Зумба зародилась в Колумбии — это танцевальная фитнес-программа на основе популярных латиноамериканских ритмов. В Шымкенте современный вид тренировок набирает обороты. По словам сертифицированного тренера Людмилы Кулаковой, Зумба помогает задействовать все группы мышц. Активные тренировки под веселую музыку никого не оставят равнодушным.

Людмила Кулакова, тренер по Zumba: «Сообщество Зумба города Шымкент решило популяризовать Зумбу, как новое для нашего города направление, хотя уже Зумба развивается на протяжении 20 лет, но для нашего города эта программа является достаточно новой, хотя инструкторы ведут ее во многих центрах и клубах. Наше сообщество состоит из 7 человек. Наши инструкторы, которые ведут занятия, все имеют сертификаты на право вести занятия, всю информацию об инструкторах можно найти на официальном сайте www.zumba.com и на инстаграм портале zumba.shymkent».

Зумба подходит всем, кто хочет привести себя в форму и весело провести время. В это воскресенье, 11 сентября, в ресто-баре «Особняк», по улице Жангельдина, состоится Zumba Party в стиле Гавайи. Желающие смогут окунуться в зажигательный мир Зумбы.

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