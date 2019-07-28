Видео с зажигательным танцем в родовой палате появилось в сети.

«Зажигательный и интересный флешмоб организовала психолог городского перинатального центра Такенова Айгуль Омирбековна!

Врачи перинатального центра всегда готовы на все, чтобы помочь роженице! Так и врач акушер- гинеколог Даулет Яминович с удовольствием согласился на этот эксперимент!!!

Ведь известно, что танцы обладают магическим свойством расслаблять человека, поднимать его дух, поднимать настроение, укреплять настрой на хороший исход родов! Используя все эти составляющие, Айгуль Омирбековна нашла подход к роженице, мягко подведя ее к танцам!

Да и сама роженица Гаухар была не из числа робких! Вскоре она и сама взяла инициативу в свои руки! Так и получился такой зажигательный танец, который покорил казахстанцев. Но самое главное, в том, что танцы помогли нашей мамочке благополучно родить нашу маленькую принцессу!