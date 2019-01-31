В Шымкенте побывал один из лучших современных театров России — Санкт-Петербургский театр танца «Искушение».

Для показа казахстанскому зрителю были выбраны лучшие номера из репертуара, в том числе и прославившее артистов знаменитое и грандиозное «Шоу под дождем».

Романтика, любовь и драйв, энергия и юмор, буря эмоций и безграничная сила танца на шымкентской сцене. Каждый из зрителей ждет обещанных в афишах завораживающих танцев под потоками воды. А пока… собрание лучших номеров за всю историю петербургского театра «Искушение».

Маргарита Миронова, зрительница: «Отлично танцуют. И техника, и пластика, и энергия прямо так и прет со сцены. Не знаю, я в восторге. Я под впечатлением, правда. Такие все позитивные, энергичные, обаятельные. Я зарядилась позитивом, мне очень понравилось».

Елена Айрих, зрительница: «Очень нравится, очень. Вообще такой заряд бодрости!!! я очень люблю танцы. У меня ребенок занимается танцами и мы на ТНТ смотрим проект шоу «Танцы». Поэтому нам очень интересно, и мы пришли сюда, чтобы посмотреть, как россияне из больших городов, как они танцуют и что интересное они могут нам показать».

Еще пару мгновений и на сцену хлынули потоки воды. Под звуки завораживающей музыки 11 танцоров и одновременно потрясающих актеров представляют зрителям знаменитую программу «Шоу под дождем».

Юрий Загидуллин, артист Санкт-Петербургского театра танца «Искушение»:

«На самом деле программа насыщена разными видами направлений. Самое главное, что мы хотим донести до женской половины, донести наши чувства. Ведь язык танца — это же как стих. Поэтому мы разноплановую выбираем лексику, разные виды от контемпорари до хип-хопа, акробатика присутствует, это изюминка шоу. Поэтому мы все добавляем в одну историю, которую доносим до зрителя».

Признаться в любви, выразить чувства и эмоции, не произнеся ни слова. Это стало возможным благодаря языку танца и безусловному мастерству артистов. Непрекращающийся ливень добавлял энергии, заставляя даже последние ряды чувствовать невероятную мощь.

Александр Семенов, артист Санкт-Петербургского театра танца «Искушение»:

«Мы в первый раз в Шымкенте выступаем. Поэтому решили привезти именно программу «Признание в любви». Чтобы зритель посмотрел и насладился искусством танца, посмотрел, что мы из себя представляем, что мы умеем. И уже в следующий раз с удовольствием приходил на наше шоу… Именно для меня, как для исполнителя, это программа примечательна тем, что здесь будут использоваться и мои номера, как хореографа. У нас каждый артист балета является еще и хореографом. И многие номера мы используем в разных танцевальных программах».

За 10 лет существования Санкт-Петербургского театра танца «Искушение» в репертуаре артистов невероятно количество разноплановых и оригинальных танцевальных постановок.

«Шоу под дождем» признано лучшим, а потому неудивительно, что шымкентцам оно запомнилось, по крайней мере, до следующего обещанного приезда артистов северной столицы России.

Зарина Шарипова